Власти продолжают признавать экстремистскими неугодные телеграм-каналы и чаты

В Беларуси список экстремистских материалов пополнился еще несколькими телеграм-каналами и чатами.

Как сообщается в телеграм-канале Генеральной прокуратуры, работники ведомства проанализировали сообщения, размещенные в чатах и каналах Telegram «БДУ 97%», «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому», «ВОЛА↑», а также на странице социальной сети «ВКонтакте», зарегистрированной под данными «Алексей Жовнер».

«Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, актам вандализма, воспрепятствованию законной деятельности государственных органов и их дискредитации, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что суды удовлетворили заявления прокуроров о признании информационной продукции названных ресурсов экстремистскими материалами в полном объеме. Копии решений о немедленном исполнении направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки этих интернет-ресурсов.