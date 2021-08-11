В Минске задержан ответсек оргкомитета по созданию партии «БХД» Денис Садовский

Утром 11 августа задержан ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Денис Садовский.

Садовский был задержан, когда вышел из дома с дочерью, чтобы отвести ее в больницу для сдачи анализов, сообщила в «Фейсбуке» его жена Татьяна Усинович.

«Сегодня утром интеллигентные люди подошли к Денису Садовскому, сопроводили его с дочерью к больнице на анализы и обратно. Связь с ним пропала. Виолетта поднялась домой одна, машина стоит около дома», — написала она.

Где сейчас находится Садовский его жена не знает.

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