В Чаусах пьяный мужчина угрожал топором местным жителям — милиции пришлось стрелять

34-летний неоднократно судимый житель Чаусов госпитализирован с пулевым ранением — в него стреляли сотрудники милиции.

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Как сообщили в МВД, накануне вечером в дежурную часть поступил сигнал, что на улице Симонова замечен агрессивный человек с топором, визуально находящийся в состоянии опьянения.

Прибывший наряд попытался успокоить и убедить его отбросить топор. Но уговоры не подействовали. Подмога приехавшая на место происшествия окружила дебошира, не давая возможности скрыться.

«Мужчина не реагировал на неоднократные требования прекратить противоправные действия и предупреждения о применении к нему физической силы и табельного оружия. Он продолжал размахивать топором, высказывая угрозы насилия уже в адрес милиционеров. Предупредительные выстрелы в воздух также не остановили нападавшего и сотрудники применили оружие. Задержанный госпитализирован, его состояние удовлетворительное, опасности для жизни нет», — отметили в МВД.

По факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника милиции открыто уголовное производство.