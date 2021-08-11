Биржа: доллар и евро выросли на торгах 11 августа
На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.
Доллар укрепился на 0,0047 пункта — 2,5185 белорусского рубля, а евро на 0,0009 пункта — 2,9484 белорусского рубля.
А вот российский рубль снизился на 0,0112 пункта — 3,4037 белорусского рубля за 100 российских.
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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