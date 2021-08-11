Еще троих нелегалов с белорусской стороны задержали литовские пограничники

За минувшие сутки литовские пограничники задержали трех нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, следует из данных Департамента статистики Литвы.

Количество задержанных нелегальных мигрантов сокращалось всю прошлую неделю: с рекордных 294 — 1 августа до 214 — 2-го, 36 — 3-го, 19 — 4-го и двух — 5 августа. 6-го, 7-го, 8-го и 9-го ни один мигрант на границе не задержан.

Сейчас литовская сторона старается не принимать, а сразу возвращать нелегалов на сопредельную территорию, поскольку считает рост миграционных потоков «гибридной войной» белорусских властей против Литвы и Евросоюза в целом.

По информации портала Delfi , за минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь почти 70 человек. Представитель Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рокас Пукинскас сообщил, что возвращение проходит в Швенчёнском, Вильнюсском, Варенском, Шальчининкайском районах и Друскининкайском самоуправлении. Инцидентов в приграничном районе не зафиксировано, патрулирование проходит в усиленном режиме с привлечением военных.

Представитель СОГГ заявил, что мигрантов пограничникам передала полиция, они были задержаны на территории страны, не имели при себе документов. Пукинскас добавил, что пограничники будут выяснять, откуда они прибыли и как оказались в Литве.

Всего с начала 2021 года литовские пограничники задержали 4.115 нелегалов, прибывших с территории Беларуси, — в 50,8 раза больше, чем за весь 2020-й (81 человек).

Среди задержанных граждане Ирака (2.797), Республики Конго (200), Камеруна (131), Сирии (130), Ирана и России (по 91), Афганистана (83), Гвинеи (79), Беларуси (65), Шри-Ланки (64), Индии (62), Нигерии (30), Того и Турции (по 25), Кот-д`Ивуара, Пакистана (по 23), Демократической Республики Конго и Мали (по 19), Гамбии (18), Сомали и Таджикистана (по 17), Сенегала (16), других стран (87).

В Багдад из Минска вечером 10 августа доставлено 240 иракцев , а также тело умершего на границе с Литвой мигранта Джафара Аль-Хариса.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

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