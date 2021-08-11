Georgian Airways будет летать по маршруту Тбилиси — Минск — Тбилиси

/ Общество
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Авиаперевозчик из Грузии Georgian Airways с сегодняшнего дня открывает регулярный маршрут Тбилиси — Минск — Тбилиси.

Как сообщается, из столицы Беларуси в главный город Грузии и обратно можно будет слетать три раза в неделю на самолете «Боинг 737-700/800» (в среду, пятницу и воскресенье).

Из Тбилиси лайнер будет отправляться в 08:50 и прибывать в Минск в 10:40 (в пути — 2 часа 50 минут). Из Минска в 11:40 (в пути — 2 часа 40 минут). Время вылета местное.

Georgian Airways сообщила, что стоимость перелета в одну сторону — от 131,42 евро (в цену включены багаж до 23 кг и ручная кладь).

 

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Тэги: Беларусь-Грузия авиаперевозки Georgian Airways

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