Политзаключенную Киру Бояренко отпустили из СИЗО под поручительство до суда

/ Общество
Просмотров: 5

Политзаключенную Киру Бояренко отпустили из СИЗО до суда, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Отмечается, что 21-летней Кире Бояренко изменили меру пресечения под поручительство родных. Под стражей волонтер провела полгода.

Девушку задержали 10 февраля текущего года. Ей предъявили обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Полгода она провела в СИЗО-1 на ул. Володарского в Минске.

В марте белорусские правозащитники признали Бояренко политзаключенной.

В настоящее время общее количество политзаключенных в Беларуси достигло 627. Правозащитники требуют их немедленного освобождения.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: политзаключенные Персона: Кира Бояренко

Другие материалы на эту тему:

Лидера ОГП Николая Козлова осудили на три месяца ареста

Лидера ОГП Николая Козлова осудили на три месяца ареста

В Минске начинается суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком

В Минске начинается суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком

«Мария в порядке, настроение боевое, к процессу готова»

«Мария в порядке, настроение боевое, к процессу готова»

Политзаключенным предлагают писать прошение о помиловании на имя Лукашенко

Политзаключенным предлагают писать прошение о помиловании на имя Лукашенко