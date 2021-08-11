Политзаключенную Киру Бояренко отпустили из СИЗО под поручительство до суда

Политзаключенную Киру Бояренко отпустили из СИЗО до суда, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Отмечается, что 21-летней Кире Бояренко изменили меру пресечения под поручительство родных. Под стражей волонтер провела полгода.

Девушку задержали 10 февраля текущего года. Ей предъявили обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Полгода она провела в СИЗО-1 на ул. Володарского в Минске.

В марте белорусские правозащитники признали Бояренко политзаключенной.

В настоящее время общее количество политзаключенных в Беларуси достигло 627. Правозащитники требуют их немедленного освобождения.

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