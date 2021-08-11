Тысячи литовцев протестовали у парламента — задержано  26 человек

/ Мир
Просмотров: 17

Во вторник вечером у здания литовского парламента произошли столкновения полиции с митингующими.

Фото DELFI

Люди (по оценкам местных журналистов их было около пяти тысяч) протестовали из-за возможных ограничениями для граждан, отказывающихся прививаться от коронавируса.

Митингующие блокировали выход из здания сейма. Когда полиция попыталась оттеснить протестующих, началось противостояние — в правоохранителей полетели бутылки, петарды и сигнальные ракеты.

По данным МВД, в разгоне акции принимали участие семь десятков полицейских, которые, как подчеркивается, «не использовали ни шумовые, ни какие-то другие гранаты». В то же время не отрицается факт применения слезоточивого газа.

В ходе разгона (закончился поздно ночью) было задержано 26 человек, которых подозревают в массовых беспорядках.

В полиции утверждают, что пострадало десять полицейских (трое  госпитализированы с травмами разной степени тяжести).

По словам президента Литва Гитанаса Науседы, «граждане могут протестовать и выражать свое мнение», однако «демократия — это не анархия»: «Свобода слова — это не свобода оскорблять, а свобода протеста — это не свобода насилия».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Литва Персона: Гитанаса Науседа Город: Вильнюс

Другие материалы на эту тему:

В помощь бизнесу. Как перевести свое дело в Литву

В помощь бизнесу. Как перевести свое дело в Литву

Вдоль закрытых границ. Друскининкай — самый белорусский литовский курорт

Вдоль закрытых границ. Друскининкай — самый белорусский литовский курорт

В Литве паника из-за вируса COVID-19? Жители сметают продукты с прилавков

В Литве паника из-за вируса COVID-19? Жители сметают продукты с прилавков

Гитанас Науседа выиграл президентские выборы в Литве

Гитанас Науседа выиграл президентские выборы в Литве