Доллар растет утром в среду

/ Экономика
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Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на БВФБ 11 августа.

Фото pixabay.com

По данным на 10:20, доллар добавляет 0,0014 пункта и торгуется на уровне 2,5152 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты сдают позиции:

  • российский рубль на 0,0103 пункта — 3,4046 белорусского рубля за 100 российских;
  • евро на 0,0024 пункта — 2,9451 белорусского рубля.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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