Доллар растет утром в среду
Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на БВФБ 11 августа.
По данным на 10:20, доллар добавляет 0,0014 пункта и торгуется на уровне 2,5152 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты сдают позиции:
- российский рубль на 0,0103 пункта — 3,4046 белорусского рубля за 100 российских;
- евро на 0,0024 пункта — 2,9451 белорусского рубля.
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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