Литва ответила на предложение Лукашенко вернуться к диалогу

/ Беларусь-ЕС
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Официальный Вильнюс ответил на предложение Александра Лукашенко о диалоге, которое было высказано 9 августа на пресс-конференции.

Фото DELFI

Белорусский правитель заявил Литве, что «если вы хотите, давайте начнем на каком-то уровне вести диалог. Но без всяких предварительных условий. Потому что Беларусь не заслуживает вот такого разговора».

В свою очередь министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что у литовской стороны есть предварительные условия для возобновления общения с Беларусью: «Даже не для диалога, а просто одно предварительное условие — прекратить потоки мигрантов. Также он должен уйти и организовать новые выборы, но об этом мы позже можем поговорить».

 

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Тэги: Беларусь-Литва Персона: Габриэлюс Ландсбергис

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