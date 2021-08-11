В Литве в лагере мигрантов произошел бунт

Представитель СОГГ Рокас Пукинскас сказал, пишет delfi.lt, что вертолет Eurocopter EC-135 с воздуха наблюдал за ситуацией и помогал координировать действия на земле: «Вертолет подняли по просьбе полиции».
Представитель МВД Миндаугас Баярунас сказал, что беспорядки на полигоне уже пресечены: «Во вторник вечером привлекали полицию, в воздух поднимали вертолет, чтобы следить за ситуацией сверху. Сейчас ситуация на полигоне стабилизирована, беспорядки прекращены, но надо сказать, что на полигоне много людей, условия не самые идеальные. Это люди разных национальностей, бывают разные конфликты, беспорядки разного масштабы, как говорят сотрудники, это повседневность. Поэтому ежедневно приходится с этим иметь дело».
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.
По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.