Тело умершего на границе мигранта, а также еще 240 иракцев  доставлены в Багдад

В Багдад из Минска вечером 10 августа доставлено 240 иракцев, а также тело умершего на границе с Литвой мигранта Джафара Аль-Хариса, сообщила авиакомпания Iraqi Airways. Рейс осуществлен за счет перевозчика.
В пресс-релизе также подчеркивается, что руководство компании вместе с Министерством транспорта Ирака и иракскими дипломатами прилагают все усилия, чтобы обеспечить надлежащие условия эвакуации соотечественников из Беларуси.
Таким образом, за последние два дня в Ирак вернулось около 320 человек.
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.
По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.