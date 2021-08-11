Тело умершего на границе мигранта, а также еще 240 иракцев  доставлены в Багдад

В Багдад из Минска вечером 10 августа доставлено 240 иракцев, а также тело умершего на границе с Литвой мигранта Джафара Аль-Хариса, сообщила авиакомпания Iraqi Airways. Рейс осуществлен за счет перевозчика.

В пресс-релизе также подчеркивается, что руководство компании вместе с Министерством транспорта Ирака и иракскими дипломатами прилагают все усилия, чтобы обеспечить надлежащие условия эвакуации соотечественников из Беларуси.

Таким образом, за последние два дня в Ирак вернулось около 320 человек.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

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