Минздрав ожидает рост заболеваемости COVID-19 в начале осени

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В сентябре-октябре медики прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 в Беларуси. Об этом 10 августа заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили в Минздраве.

«Основное для всех специалистов — подготовиться к осени. Еще раз проверить техническое оснащение всех видов оборудования, в том числе кислородного», — отметил Пиневич.

За последние сутки в Беларуси зарегистрировали 607 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составляет 455 281.
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Тэги: коронавирус в Беларуси Персона: Дмитрий Пиневич

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