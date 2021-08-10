Минздрав ожидает рост заболеваемости COVID-19 в начале осени

В сентябре-октябре медики прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 в Беларуси. Об этом 10 августа заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили в Минздраве.

«Основное для всех специалистов — подготовиться к осени. Еще раз проверить техническое оснащение всех видов оборудования, в том числе кислородного», — отметил Пиневич.

За последние сутки в Беларуси зарегистрировали 607 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составляет 455 281.