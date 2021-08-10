Более 800 фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС

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В очереди фур на выезде из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу вечером 10 августа скопилось 880 грузовиков, указано на сайте Госпогранкомитета.

На выезде в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» ожидает 130 машин, в «Котловке» — 120, в «Беняконях» стоит 110 фур, в «Привалке» — еще 80.

Более 160 автомобилей скопилось в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе, 80 большегрузов стоит в «Берестовице» и 20 — в «Козловичах».

Выезда в Латвию в пункте пропуска «Урбаны» ждут 110 машин, еще 70 грузовиков стоят в «Григоровщине».
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Тэги: ГПК Госпогранкомитет Беларусь-Литва-граница

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