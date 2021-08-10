МИД Австрии подтвердил задержание в Минске для проверки документов журналистов телеканала ORF

Министерство иностранных дел Австрии подтвердило БелаПАН распространенную правозащитниками информацию о задержании 9 августа в Минске журналистов австрийского телеканала ORF.

Фото: deutschlandfunk.de

Журналисты снимали в центре Минска сюжет.

«Австрийская журналистка и ее оператор вчера на короткое время были задержаны белорусской милицией для установления личности. Австрия незамедлительно выразила протест против этого действия белорусским властям. Задержание совершенно неприемлемо для Австрии. Мы ожидаем, что журналисты смогут беспрепятственно выполнять свою работу, а свобода СМИ будет полностью соблюдена», — отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз сообщил БелаПАН, что иностранных журналистов не задерживали, а остановили для проверки документов. На вопрос, сразу ли их отпустили, он ответил: «Насколько я знаю, сразу. Они и сюжет досняли, и он вышел».

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила, что «задержаний журналистов вчера не было».