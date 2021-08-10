Могилевского экскурсовода арестовали на 15 суток за репост материалов «экстремистского» телеканала
Суд Ленинского района Могилева арестовал на 15 суток председателя городской организации «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) экскурсовода Олега Дьячкова, сообщают правозащитники.
Согласно материалам дела, на странице Дьячкова в соцсети «ВКонтакте» сотрудники милиции обнаружили несколько репостов с ресурсов польского телеканала, недавно признанных в Беларуси экстремистскими, передает
По данным правозащитников, репосты были сделаны до того, как медиаресурсы телеканала были признаны экстремистскими. Свою вину экскурсовод не признал.
Судья Виктория Полякова признала Дьячкова виновным в нарушении ч. 2 ст. 19.11 КоАП (распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов). Кроме того, у него будет изъят компьютер, с которого, по данным милиции, были сделаны репосты.
8 августа дома у Дьячкова прошел обыск. На следующий день его вызвали в райотдел милиции, откуда он так и не вышел.