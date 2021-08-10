Минчанина арестовали на 12 суток за вывешенный на окне детский рисунок

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Суд Фрунзенского района Минска 10 августа арестовал на 12 суток 41-летнего Дмитрия Бубенко. Он был задержан накануне вечером у себя дома за «несанкционированное пикетирование путем размещения белого листа бумаги на окне», сообщил лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Судья Наталья Бугук

Дело рассматривала судья Наталья Бугук, передает БелаПАН.

В суде Бубенко пояснил, что на окнах почти четыре года висят детские рисунки, которые защищают рассаду жены от солнца. Судья в свою очередь поинтересовалась, почему мужчина не получил на это разрешение властей, отмечают правозащитники.

В результате Бугук признала Бубенко виновным по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
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Тэги: права человека в Беларуси Персона: Дмитрий Бубенко Наталья Бугук

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