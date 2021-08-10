За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 607 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 607 случаев COVID-19 , умерло 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 434 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

9 августа было зафиксировано 742 новых случая, 8 августа — 979, 7-го — 1.213, 6-го — 1.295, 5-го — 1.143, 4-го — 967. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 455.281, умер 3.551 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровело 449.186.

За минувшие сутки выполнено 5.650 тестов на коронавирус, вдвое меньше, чем днем ранее (11.682). С начала эпидемии сделано 7.443.773 теста.

Более 1,453 млн белорусских граждан получили первую дозу вакцины, из них 1,111 млн прошли полный курс вакцинации.

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