«МТБанк» с конца октября заживет новой жизнью

Реорганизацию «МТБанка» планируется завершить до 31 октября 2021 года, говорится в сообщении на сайте банка.

«В результате «МТБанк» станет правопреемником по всем обязательствам «Идея Банка» в отношении всех его кредиторов и должников», — отметили в финансовом учреждении.

Требования кредиторов в связи с реорганизацией могут быть предъявлены в письменном виде по адресу ЗАО «МТБанк в течение 30 дней с даты направления им уведомления о реорганизации.

«МТБанк» продолжает работать в штатном режиме, все продукты и сервисы доступны клиентам, заверяет банк.

Как сообщалось, в марте 2021 года «МТБанк» приобрел 99,999% акций белорусского «Идея Банка», выкупив доли у польских акционеров — Getin Holding S.A. и Getin International S.A. Стоимость сделки составила 50 млн белорусских рублей.

«Завершение сделки по консолидации банковских активов является значимым событием для банковского сектора Беларуси», — подчеркивалось в сообщении «МТБанка». 2 апреля начался процесс присоединения «Идея Банка» к «МТБанку».

«Планируется, что присоединение ЗАО «Идея Банк» к ЗАО «МТБанк» произойдет до конца 2021 года. По окончании процесса интеграции объединенный банк будет работать под общим брендом «МТБанка», — сообщала пресс-служба банка.

Там уточнили, что все продукты и услуги «Идея Банка» в переходном периоде останутся доступны его клиентам в полном объеме (сохранятся все условия, возможность пользоваться текущими счетами, депозитами, платежными карточками, мобильным и интернет-банками).

«Благодаря объединению опыта, экспертизы и продуктовой линейки двух банков мы сможем предложить рынку еще больше инновационных банковских продуктов и сервисов. И тем самым способствовать переходу отношений банка с клиентом на новый уровень», — прокомментировал сделку председатель правления «МТБанка» Дмитрий Шидлович.

Схожее мнение высказала и руководитель «Идея Банка». «Объединение двух банков позволит открыть новую страницу в развитии банковского сектора. Уверены, что опыт и экспертиза такого сильного игрока рынка, как «МТБанк», откроют новые возможности для клиентов ЗАО «Идея Банк», — заявила председатель правления «Идея Банка» Елена Папушева.

«МТБанк» основан 14 марта 1994 года. Входит в список системно значимых кредитных организаций Беларуси. Занимает 10-е место в банковской системе по объему активов. 23 июня 2021 года завершилась сделка по приобретению 100% акций холдинговой компании MTB Investments Holdings Limited, которой принадлежит более 99% акций ЗАО «МТБанк».

Покупателем выступила компания Stoneva Limited бизнесмена Ромео Абдо, осуществляющего бизнес как в Беларуси, так и в странах Азии, Африки и Европы с приоритетами в секторах телекоммуникаций, информационных технологий и коммерческой недвижимости. Акции были приобретены у прежних бенефициарных собственников ЗАО «МТБанк» — компаний «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз», которые владели банком с 2015 года.

«Идея Банк» — коммерческий банк, работающий на белорусском рынке с 2004 года. До 1 апреля 2021 года входил в польский холдинг Getin Holding S.A. Банк развивает преимущественно розничное направление бизнеса, также оказывает финансовые услуги клиентам сегмента микро-, малого и среднего бизнеса. Занимает 17-е место в банковской системе по объему активов.