Кикбоксера Алексея Кудина хотят на три с половиной года отправить в колонию

Прокурор запросил для кикбоксера Алексея Кудина три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Уголовное дело против спортсмена рассматривается в суде Молодечненского района (Минская область) с 5 августа. 10 августа в суде проходят прения сторон.

Кудин обвиняется по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с применением или угрозой насилия). Ему грозит до пяти лет лишения свободы (по старому УК).

Дело рассматривает судья Ольга Дубовик, гособвинение представляет прокурор Жук. Потерпевшими по делу признаны прапорщик внутренних войск Яндола и подполковник Зорин.

Согласно обвинению, Кудин во время августовской акции протеста в 2020 году в Молодечно нанес удары Яндоле и Зорину. Обвиняемый согласился с тем, что удары были, однако сказал, что нанес их не намеренно, а в целях самообороны. Когда его спросили, признает ли он свою вину, Кудин сказал, что признает тот факт, что от его действий пострадали два силовика.

На допросе он рассказал, что не участвовал в самой акции протеста, а стоял недалеко с приятелем и из интереса наблюдал за происходящим. Когда начался разгон, он сразу не убегал, так как не считал, что совершал что-то незаконное. Но когда на него начали наступать сотрудники силовых структур, действовал машинально в целях самообороны.

На первом заседании Кудин ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. С этим согласился один из пострадавших — Яндола. Второй потерпевший и прокурор выступили против, поэтому ходатайство не было удовлетворено.

До суда Кудин выплатил компенсацию пострадавшим: Яндоле — 15 тысяч рублей, Зорину — четыре тысячи.

На допросе Яндола рассказал, что на акции протеста получил рассечение щеки, потерял сознание и очнулся в больнице. Он не помнит, видел ли в тот вечер Кудина. Тогда прокурор зачитал его показания, данные в ходе следствия. Согласно им, мужчина ростом 175-180 крепкого телосложения подбежал к Яндоле и ударил в подбородок, после чего тот потерял сознание. Пострадавший объяснил, что не знал, кто это, а позже сотрудники милиции сказали, что это Кудин.

Пострадавший Зорин на суде рассказал, что на акции протеста толпа напала на него и сбила с ног. Когда он поднялся, получил удар. Зорин сказал, что не верит в то, что действия Кудина были самообороной, так как не видел, чтобы ему наносились повреждения.

10 августа 36-летний Кудин был задержан недалеко от городского парка Молодечно. При задержании его избили, ранили резиновыми пулями в грудь, держали в наручниках много часов и не допускали медиков, пока он не потерял сознание.

21 августа Кудина перевели под домашний арест. Он не явился на первое заседание суда 19 ноября, покинув страну. О задержании спортсмена в Москве стало известно 21 января 2021 года.

Подмосковный суд 22 января принял решение об аресте Кудина. Предэкстрадиционный арест был связан с дальнейшим решением вопроса о выдаче кикбоксера белорусским властям.

10 февраля стало известно, что Генеральная прокуратура Беларуси направила в Россию запрос о выдаче Кудина.

21 июля Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) сообщил, что Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина. Однако с 2015 года в России действует право властей не исполнять решения ЕСПЧ.

В тот же день, 21 июля, Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы оставил без изменений решение Московского областного суда об экстрадиции бойца ММА в Беларусь. Тогда же истек срок содержания спортсмена под стражей — полгода. Ночью Кудин был экстрадирован в Беларусь.

Более 300 спортсменов подписали открытое письмо в адрес генпрокурора России Игоря Краснова с призывом не допустить экстрадиции Кудина из России в Беларусь. Они заявляли, что на родине спортсмену грозят политически мотивированное уголовное преследование и пытки.

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