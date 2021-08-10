Правозащитники признали еще семь человек политзаключенными

Еще семь человек признаны в Беларуси политзаключенными, говорится в совместном заявлении белорусских правозащитных организаций. Таким образом, общее число политзаключенных в стране сейчас выросло до 617 человек.

Иван Кива осужден судом Ленинского района Могилева по ст. 369 УК за оскорбление милиционеров в социальной сети «ВКонтакте» и приговорен к двум годам ограничения свободы и направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания.

Артур Рыбин осужден Гомельским областным судом по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство) и по ст. 130 УК (разжигание вражды) за то, что сделал инсталляцию с портретом Лукашенко, и за оскорбительный комментарий в «Телеграме», он приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Алексей Боярович осужден судом Сморгонского района Гродненской области по ст. 368 УК за оскорбление президента в социальной сети «ВКонтакте» и приговорен к одному году и шести месяцам ограничения свободы, направлен отбывать наказание в учреждение открытого типа.

Александр Щербатюк осужден судом Советского района Минска по ст. 368 УК за оскорбление президента и приговорен к одному году лишения свободы в колонии строгого режима.

Андрей Асаула осужден судом Заводского района Минска по ч. 2 ст. 368 (оскорбление президента), ст. 364 (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Татьяна Зверко осуждена судом Лидского района Гродненской области по ст. 368 УК (оскорбление президента) и ст. 369 УК (оскорбление представителя власти) и приговорена к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.

Денис Иванов осужден судом Центрального района Минска по ст. 368 УК за оскорбление президента, приговорен к двум годам ограничения свободы и направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания.

Правозащитники подчеркивают, что неоднократно требовали от власти декриминализировать диффамационные статьи Уголовного кодекса и считают недопустимым лишение свободы граждан за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов.

«В связи с этим мы считаем преследование и лишение свободы [Кивы, Рыбина, Бояровича, Щербатюка, Асаула, Зверко, Иванова] политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения, а их самих политическими заключенными, — говорится в заявлении. — Требуем от властей Беларуси немедленно освободить политзаключенных и прекратить их уголовное преследование».

Правозащитники также вновь потребовали «принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц, а именно — ст. 188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370, 391 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и прекратить все ранее возбужденные по данным статьям уголовные дела».

Они потребовали «немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны».

Документ подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», ОО «Правовая инициатива», РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», Белорусский документационный центр, Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский ПЕН-центр.

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