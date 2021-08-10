Литовцы за сутки не пропустили сотню нелегалов с белорусской стороны

Четвертый день подряд литовские пограничники не задерживают нелегалов на границе с Беларусью, следует из данных Департамента статистики Литвы.

Фото с сайта baltnews.lt

Количество задержанных нелегальных мигрантов сокращалось всю прошлую неделю: 1 августа было задержано рекордное число — 294, 2-го — 214. 3 августа было задержано 36 человек, 4-го — 19, 5-го — два. 6-го, 7-го, 8-го и 9-го ни один мигрант на границе не задержан.

Сейчас литовская сторона старается не принимать, а сразу возвращать нелегалов на сопредельную территорию, поскольку считает рост миграционных потоков «гибридной войной» белорусских властей против Литвы и Евросоюза в целом.

По информации портала Delfi , за минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь почти 100 человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу в неразрешенных местах. Возвращение проходит в Игналинском, Швенчёнском, Вильнюсском, Варенском, Шальчининкском районах и Друскининкайском самоуправлении.

Пограничники сообщили, что со стороны Беларуси несколько раз фиксировали полеты вертолета, усиление белорусских погранвойск, слышали несколько выстрелов на территории соседней страны.

Служба охраны госграницы (СОГГ) Литвы заявила, что для обзора территорий также использовала вертолет. По данным службы, патрули, возвращающие мигрантов, использовали и звуковые сообщения на разных языках, которые предупреждают потенциальных нарушителей границы о том, что запрещается прибывать в Литву в недопустимых местах. За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение, сообщает СОГГ. Однако, отмечает ведомство, патрулирование и далее осуществляется в усиленном режиме.

Литвоские пограничники также сообщают, что постоянно сотрудничают с коллегами из Польши и Латвии. По информации СОГГ, поток нелегальной миграции сместился на север — за минувшие сутки в Латвии задержано почти полторы сотни человек, в Польше — чуть больше 50.

Всего с начала 2021 года литовские пограничники задержали 4.112 нелегалов, прибывших с территории Беларуси, — в 50,8 раза больше, чем за весь 2020-й (81 человек).

Среди задержанных граждане Ирака (2.797), Республики Конго (200), Камеруна (131), Сирии (130), Ирана и России (по 91), Афганистана (83), Гвинеи (79), Беларуси (65), Шри-Ланки (64), Индии (62), Нигерии (30), Того и Турции (по 25), Кот-д`Ивуара, Пакистана (по 23), Демократической Республики Конго и Мали (по 19), Гамбии (18), Сомали и Таджикистана (по 17), Сенегала (16), других стран (87).

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

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