Доллар падает на открытии торгов во вторник

/ Экономика
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Американская валюта сдает свои позиции на открытии торгов во вторник, 10 августа.

Фото pixabay.com

Доллар сдает позиции на 0,0015 пункта — 2,5151 белорусского рубля. Падает на 0,0037 пункта и российский рубль — 3,4207 белорусского рубля за 100 российских.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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