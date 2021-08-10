Доллар падает на открытии торгов во вторник
Американская валюта сдает свои позиции на открытии торгов во вторник, 10 августа.
Доллар сдает позиции на 0,0015 пункта — 2,5151 белорусского рубля. Падает на 0,0037 пункта и российский рубль — 3,4207 белорусского рубля за 100 российских.
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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