В Дятловском районе трактор с плугом насмерть сбил велосипедиста

/ Происшествия
Просмотров: 49

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в деревне Вензовец.

Фото ГАИ Гродненской области

Как сообщили в  региональной  Госавтоинспекции, 45-летний водитель трактора с плугом ехал по улице Центральной и совершил наезд на велосипедиста: «Наезд был совершен плугом, а велосипедист сам двигался в попутном направлении по левому краю проезжей части».

Травмы, полученные 48-летним велосипедистом, оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался на месте ДТП.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Город: Дятлово

Другие материалы на эту тему:

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?