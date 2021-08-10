В Дятловском районе трактор с плугом насмерть сбил велосипедиста

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в деревне Вензовец.

Фото ГАИ Гродненской области

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 45-летний водитель трактора с плугом ехал по улице Центральной и совершил наезд на велосипедиста: «Наезд был совершен плугом, а велосипедист сам двигался в попутном направлении по левому краю проезжей части».

Травмы, полученные 48-летним велосипедистом, оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался на месте ДТП.