«Усидеть на двух стульях не удастся». В Госдуме возмутились словами Лукашенко о признании Крыма

Последствия проведенной накануне пресс-конференции Александра Лукашенко еще долго будут резонировать, ведь белорусский правитель в своем почти 8-часовом монологе затронул широкий круг вопросов.

Так, в частности, он высказался о возможности признания Крыма, заявив, что сделает это, когда «последний олигарх в РФ» начнет поставлять туда свои продукты.

Как заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, чьи слова приводит govoritmoskva.ru , посыл Лукашенко «не очень понятный»: «Ему следует приехать к нам в Крым, увидеть все своими глазами, как мы тут работаем, и только после заявлять подобное».

Более жестче выступил ее коллега Руслан Бальбек: «Глава Белоруссии уже нелегитимен в глазах Запада — он таким заявлением планирует устранить данный барьер? Усидеть на двух стульях не удастся, а вот оскорбить россиян уже вышло».