Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления

Сегодня погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, возможны грозы.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

Брест +24..+26°C;

Витебск +25..+27°C;

Гомель +28..+30°C;

Гродно +23..+25°C;

Могилев +27..+29°C;

Минск +24..+26°C.