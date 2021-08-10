Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления
Сегодня погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, возможны грозы.
Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +24..+26°C;
- Витебск +25..+27°C;
- Гомель +28..+30°C;
- Гродно +23..+25°C;
- Могилев +27..+29°C;
- Минск +24..+26°C.