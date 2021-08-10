Задержания продолжаются: правозащитники сообщают о новых случаях репрессий

По данным правозащитников, в годовщину президентских выборов 9 августа сотрудники силовых органов задержали в столице оперного певца Михаила Клепца, в его доме проведен обыск, причины неизвестны. В Вилейке (Минская область) задержан активист Андрей Кудик.

В течение дня в Бобруйске (Могилевская область) прошли обыски как минимум у 10 человек, ранее проходивших по административным делам по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Задержания на выходных, 7—8 августа, зафиксированы в Березе, Белоозерске, Жабинке и Пинске (Брестская область). В частности, в Жабинке было задержано не менее 15 человек, среди них сын убитого во время прошлогодних протестов в Бресте Геннадия Шутова Дмитрий (на 72 часа, причина неизвестна). В Пинске 7 августа задержали сына правозащитницы Вероники Ивановой Кирилла (причины также неизвестны).

По информации правозащитников, во многих регионах накануне годовщины выборов милиция проводила «профилактические беседы» с людьми, в прошлом привлекавшимися к административной ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

Также, как сообщает spring96.org, 9 августа суд Фрунзенского района Минска признал виновным по ст. 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) музыканта Дмитрия Куксу, назначив ему 15 суток ареста. В его доме проведен обыск.

По ст. 19.1 КоАП (мелкое хулиганство) на 14 суток арестован фанат футбольного клуба первой лиги «Крумкачы» (Минск) Дмитрий Панасенко, пришедший на очередной матч в футболке с 25-м номером, под которым выступал признанный политзаключенным журналист и игрок команды Александр Ивулин. Панасенко задержали на месте.

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