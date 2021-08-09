МИД Украины призвал белорусские власти «вернуть государство в демократическое русло»

«Вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека» призвал белорусские власти МИД Украины в заявлении по случаю первой годовщины президентских выборов 2020 года, которое поступило в БелаПАН.

Фотот: pravda.com.ua

Внешнеполитическое ведомство напоминает , что итоги выборов не признало международное сообщество, в том числе Украина.

«К сожалению, за год ситуация в Республике Беларусь в сфере свободы слова ухудшилась. Были закрыты и заблокированы десятки независимых СМИ и общественных организаций. Значительное число журналистов, правозащитников, представителей творческой интеллигенции и простых белорусов оказались за решеткой по политически мотивированным обвинениям. Тысячи белорусов были вынуждены покинуть родину. Белорусская власть использует политические репрессии и преследования как внутри, так и за пределами Беларуси», — говорится в заявлении.

В этом же документе МИД Украины «предостерегает Российскую Федерацию от наступления на свободу и суверенитет Беларуси». «Поглощение Беларуси Россией, грубо нарушающей международное право и продолжающей свою агрессивную политику против Украины и других государств, считаем угрозой национальной безопасности нашего государства и безопасности региона. А любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будут расцениваться как недружественный акт и фактическая поддержка российской агрессии, что повлечет соответствующие международно-правовые последствия», — предупреждает МИД Украины.

Подчеркивается, что Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, а «все заявления Минска о якобы поставке боевиков и оружия с территории Украины являются домыслами, вводящими в заблуждение белорусское общество».

Украина «останется и в дальнейшем открытой и гостеприимной для граждан Беларуси, вынужденных искать место жительства и трудоустройство в Украине», поддерживает стремление белорусского народа «жить в свободном, демократическом, действительно европейском государстве, в котором голос каждого гражданина учитывается».

«Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить совместно в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов», — говорится в заявлении.