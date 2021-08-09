Пресс-секретарь Зеленского: Заявления Лукашенко в адрес Украины призваны отвлечь внимание от драматических событий в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский назвал безосновательными обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке на украинской территории боевиков, которых затем будто бы отправляют в Беларусь, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Фото: Сергей Никифоров / Instagram

Такие заявления, отметил пресс-секретарь, направлены на отвлечение внимания от внутриполитической ситуации в Беларуси, от драматических событий, начавшихся там в прошлом году и продолжающихся до сих пор, передает БелаПАН .

«Президент настаивает на том, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко», — сказал Никифоров. Он подчеркнул, что усилия украинских властей направлены на укрепление безопасности в стране и возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

«Кризис, начавшийся после президентских выборов, можно развязать лишь демократическим путем. Но Александру Лукашенко не хватило смелости пойти по нему», — заявил пресс-секретарь Зеленского.

По его словам, Зеленский подчеркивает, что Украина остается верным другом белорусского народа, однако не вмешивается в политические процессы в других государствах.

«Надеемся, что не будет недружественных шагов относительно Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут — это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества», — сказал официальный представитель украинского президента.

9 августа Александр Лукашенко провел восьмичасовую пресс-конференцию, на которой, в частности, заявил о Зеленском: «Ладно, побежал за Западом, плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы — это же соседи, это же родные люди?»

По словам Лукашенко, которые приводит его пресс-служба, в белорусских СМИ неоднократно показывалось, как из Украины в Беларусь перебрасывают взрывчатку и боеприпасы. «Наш председатель Комитета государственной безопасности очень четко сказал: мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти в Украине это организовывает», — сказал Лукашенко.