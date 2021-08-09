В МИД РФ назвали Лукашенко законным президентом Беларуси

Оценка российской стороной президентских выборов в Белоруссии изменений не претерпела, Лукашенко избран законно.

«Оценка российской стороной президентских выборов в Белоруссии 2020 года изменений не претерпела. Исходим из того, что А.Г. Лукашенко был законно избран белорусскими гражданами», — заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин по случаю годовщины президентских выборов в Беларуси, передает БелаПАН .

«При этом допускаем, что в белорусском обществе на момент проведения выборов имелся запрос на определенные политические изменения, — отметил он. — К сожалению, внешние силы попытались использовать данное обстоятельство в своих целях, чтобы реализовать в республике очередной сценарий "цветной революции"».

«Цель очевидна: свергнуть действующее руководство и привести к власти подконтрольные Западу политические силы, "оторвать" Белоруссию от России», — сказал представитель внешнеполитического ведомства РФ.

«Со своей стороны решительно осуждаем любые попытки прямого и косвенного вмешательства во внутриполитические процессы Белоруссии. Напоминаем о незаконности любых односторонних санкций, принимаемых в обход Совета безопасности ООН. Считаем, что только сам белорусский народ вправе самостоятельно определять будущее своей страны на основе действующего национального законодательства», — заявил Лахонин.

Россия, по его словам, продолжит оказывать «братской Белоруссии и ее народу» необходимое содействие в противостоянии западному давлению и отстаивании суверенитета.