Автомобильное топливо подорожает на копейку 25-й раз с начала года

Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 25-м в этом году подорожании автомобильного топлива на 1 копейку.

«Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 6 августа 2021 года составило 72,3 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. выросло на 32,3%», — говорится в обосновании очередного увеличения цен. В то же время «с учетом произведенной корректировки» рост цен на моторное топливо в стране с начала 2021 года составит 13,6%.

С 10 августа бензин АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,95 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 2,05, АИ-98-К5-Евро — 2,27, дизтопливо — 2,05 рубля за литр.

До этого цены повышались 21 и 28 января, 16 и 23 февраля, 2, 10, 16 и 30 марта, 6, 13, 20 и 27 апреля, 4 и 13 мая, 2, 8, 15, 24 и 29 июня, 6, 13, 20 и 27 июля, а также 3 августа.

По подсчетам БелаПАН , с начала года стоимость бензина АИ-98-К5-Евро возросла на 12,38%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 13,89%, АИ-92-К5-Евро — на 14,71%.

В середине апреля заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина заявила, что при неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе стоимости нефти и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5—6%. К тому времени с начала года цены выросли на 4,95—5,88% (10 раз по копейке). Таким образом, годовой план повышения цен перевыполнен. При этом официальный курс доллара с середины апреля снизился на 4,7%.