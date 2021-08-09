Минфин США опубликовал список белорусских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции

На сайте Министерства финансов США опубликован список белорусских физических и юридических лиц, в отношении которых 9 августа введены санкции.

В список физических лиц включены:

— бизнесмен Алексей Олексин;

— министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко;

— заместитель председателя Следственного комитета Сергей Аземша;

— гендиректор ОАО «Белшина» Андрей Бунаков;

— начальник следственного управления КГБ Константин Бычек;

— гендиректор «Белаэронавигации» Леонид Чуро;

— депутат Палаты представителей, председатель ОО «Белая Русь» Геннадий Давыдько;

— заместитель начальника ИВС ГУВД Мингорисполкома Глеб Дриль;

— депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич;

— председатель Следственного комитета Дмитрий Гора;

— бизнесмен Небойша Карич;

— начальник изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома Игорь Кенюх;

— генеральный директор национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко;

— заместитель начальника ИВС ГУВД Мингорисполкома Владимир Лапырь;

— генеральный директор ОАО «Гродно Азот» Игорь Ляшенко;

— председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков;

— кикбоксер Дмитрий Шакута;

— заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович;

— начальник центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома Евгений Шапетько;

— сотрудница службы протокола Администрации президента Дарья Шманай;

— директор департамента авиации Минтранса Артем Сикорский;

— бизнесмен Николай Воробей;

— заместитель начальника — начальник милиции общественной безопасности УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев.

Санкции также введены в отношении:

— ОДО «Белнефтегаз;

— ОАО «Беларуськалий»;

— ООО «Белказтранс»;

— ООО «Белказтранс Украина»;

— ЗАО «Абсолютбанк»;

— СЗАО «Трайплэнерго» (СЗАО «Энерго-Оил»);

— ЗАО «Новая нефтяная компания»;

— «Дана Холдингз»;

— управления внутренних дел Гомельского облисполкома;

— ИООО «Дана Астра»;

— УП «Нефтебитумный завод»;

— Следственного комитета;

— ООО «Бремино Групп»;

— СООО «Белинте-Роба» (ООО «Дубай вотер фронт»);

— ООО «Зомекс инвест» (ООО «Эмирейтс Блю Скай»);

— ООО «Интер Тобакко»;

— ООО «ННК Восток»;

— Национального олимпийского комитета;

— ООО «Интерсервис» (Новополоцк);

— табачной фабрики «Неман» (Гродно);

— молодежного спортивного объединения «Спортивный клуб Шок».