Верховный суд ликвидировал Белорусский ПЕН-центр

Верховный суд ликвидировал республиканское общественное объединение «Белорусский ПЕН-центр» — организацию, которая занималась развитием белорусской культуры, защитой свободы слова, прав журналистов, литераторов и других культурных деятелей.

Соответствующее решение на заседании Верховного суда 9 августа приняла судья Анна Соколовская, сообщила БелаПАН вице-председатель объединения Татьяна Нядбай.

По ее словам, основанием для ликвидации стал иск Министерства юстиции. На суде Минюст представлял замглавы по вопросам некоммерческих организаций Алексей Печкуров.

«Министерство юстиции утверждало, что мы получали безвозмездную иностранную помощь, — сообщила Нядбай. — Основным жертвователем у нас была [председатель ПЕН-центра] Светлана Алексиевич. Они трактовали ее как лицо, постоянно проживающее за границей (в конце прошлого сентября уехало в Германию, в первую очередь на лечение. — ред.). Это абсолютно расходится с дефиницией в белорусском законодательстве. Согласно законодательству, лицо, постоянно проживающее за границей, должно стоять на консульском учете, иметь паспорт серии РР. Светлана не соответствует этим критериям, соответственно, согласно нашему законодательству, не является лицом, постоянно проживающим за границей. В этом случае ее пожертвования не могут быть иностранной финансовой помощью. Несмотря на то что мы подкрепили свою позицию всеми доказательствами, суд не принял наши аргументы».

«Мы расцениваем это как политический заказ сверху, особенно в контексте того, что из государственных СМИ мы слышали прямо сформулированные угрозы "пустить под нож", открыто артикулированную позицию "иногда не до законов", озвученные в сторону 185 негосударственных организаций обвинения в деструктивности структур. Конечно, это все открыто свидетельствует о наличии политического заказа на зачистку гражданского сектора, что делает истцов и судей исполнителями этого заказа», — добавила вице-председатель ПЕН-центра.

Нядбай отметила, что объединение не прекращает свою деятельность и продолжает работать, так как делает это «не для Министерства юстиции, а для белорусской культуры и общества» «Конечно же, мы будем обжаловать решение Верховного суда — подавать надзорную жалобу», — сказала она.

Как сообщалось, 14 июля силовики провели обыск по юридическому адресу ПЕН-центра. У представителей ГУБОПиК МВД было постановление на обыск, подписанное генпрокурором. В связи с пандемией коронавируса организация уже больше года работает в дистанционном режиме, поэтому по юридическому адресу никого из сотрудников не было.

По информации ПЕН-центра, возбуждены дела по ряду статей, включая ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, осуществленные с помощью СМИ или интернета), ч. 1 ст. 357 (заговор либо иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования, а также формирования, деятельность которого направлена на реабилитацию нацизма, либо руководство таким формированием или структурным подразделением, входящим в него) и др.

19 июля стало известно об аресте счетов ПЕН-центра и некоторых других НПО, в которых прошли обыски.

В октябре 2019 года Белорусский ПЕН-центр возглавила белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич, которая также является вице-президентом Международного ПЕН-клуба.

Белорусский ПЕН-центр был создан в 1989 году. В качестве общественного объединения зарегистрирован Министерством юстиции в ноябре 1990 года, перерегистрирован в октябре 1999-го.

В 1990 году стал частью Международного ПЕН-клуба — мирового объединения профессиональных литераторов, созданного в 1921 году для расширения сотрудничества представителей творческих профессий и защиты их прав. В 2016 году Международный ПЕН-клуб насчитывал более 140 автономных представительств в разных странах.