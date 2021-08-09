Президент США расширил санкции в отношении белорусских властей

Президент США Джо Байден 9 августа расширил санкции в отношении белорусских властей. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома, а также направлен в Палату представителей и Сенат Конгресса США.

«Губительная деятельность белорусского режима и давние злоупотребления, направленные на подавление демократии и осуществление прав человека и основных свобод в Беларуси, включая незаконные и репрессивные действия, последовавшие во время фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и после, в том числе устранение политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также создание режимом угрозы для международных гражданских воздушных перевозок, представляют собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в документе, передает БелаПАН .

Как поясняется, подписанный президентом США указ расширяет возможности для введения санкций, позволяя вводить их в отношении лиц, занятых в определенных секторах экономики, включая такие сферы, как оборона, безопасность, энергетика, калийные удобрения, табачные изделия, строительство, транспорт или «любой другой сектор экономики Беларуси, который может быть определен министром финансов после консультации с государственным секретарем».

Министерство финансов США в соответствии с указом вводит 9 августа крупнейший пакет санкций в отношении белорусского режима.

В частности, вводятся санкции в отношении:

— ОАО «Беларуськалий», которое является одним из крупнейших государственных предприятий Беларуси, одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений и, как считает американская сторона, является «источником незаконного обогащения режима»;

— Национального олимпийского комитета Беларуси, который «обвиняется в отмывании денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов и которому Международный олимпийский комитет публично объявил выговор за его неспособность защитить белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий».

Кроме того, в санкционный список включены «известные бизнесмены, поддерживающие режим Лукашенко, а также 15 компаний, с которыми они связаны, включая «Абсолютбанк», и ряд компаний, работающих в табачной, строительной, энергетической и транспортной отраслях экономики Беларуси».

США приветствуют скоординированные шаги по введению санкций, которые предприняли сегодня Великобритания и Канада, а также секторальные санкции в отношении белорусского режима, о введении которых Евросоюз объявил 24 июня, говорится в сообщении.

«Сегодняшним решением президент Байден выполняет свое обещание привлечь белорусский режим к ответственности за его злоупотребления, — говорится в сообщении. — Позиция администрации Байдена остается четкой: режим Лукашенко должен разрешить законное международное расследование принудительной посадки рейса Ryanair, должен немедленно освободить всех политических заключенных, должен прекратить преследование активистов и диссидентов, в том числе за границей, и должен начать подлинный и всеобъемлющий политический диалог с демократической оппозицией и представителями гражданского общества, который приведет к свободным и справедливым президентским выборам под наблюдением ОБСЕ».

При отсутствии таких шагов правительство США продолжит использовать этот указ для того, чтобы в дальнейшем привлекать режим Александра Лукашенко к ответственности за «содействие коррупции, нарушения прав человека, транснациональные репрессии и нарушения демократических свобод и международных норм».