Словакия призвала белорусские власти освободить политзаключенных

«Более 600 политзаключенных за 12 месяцев — таков итог, связанный с печальной годовщиной провалившихся президентских выборов в Беларуси, и однозначное доказательство недемократичности и нелегитимности режима Александра Лукашенко», — говорится в комментарии министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока по случаю годовщины последних президентских выборов в Беларуси.

Фото: spectator.sme.sk

«Более 600 судеб людей и судеб их семей, близких друзей, — отметил дипломат. — Несмотря на многочисленные общественные и международные проблемы, в Беларуси продолжаются грубые нарушения прав человека, преследование, криминализация и запугивание представителей оппозиции, гражданского общества, средств массовой информации, а также простых граждан, широкой общественности», передает БелаПАН .

Беларуси необходим общественный диалог, цель которого — свободные президентские выборы, проводимые в соответствии с международными стандартами, подчеркнул Корчок.

Словакия, заявил он, продолжит поддерживать белорусский народ на пути к демократии и свободе.

«Призываем белорусские власти немедленно положить конец преследованию своих граждан, освободить политических заключенных и восстановить уважение к основным правам человека, свободам и международно-правовым обязательствам», — написал на своей странице в «Фейсбуке» Иван Корчок.