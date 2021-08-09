Лукашенко назвал фейком заявления о пытках активистов в ИВС и ЦИП на Окрестина

Александр Лукашенко назвал фейком заявления о пытках в ИВС и ЦИП на улице Окрестина в Минске в 2020 году.

Фото: пресс-служба Лукашенко

«Отвечаю про пытки на Окрестина. Вчера человек, которого я послал тогда разбираться на Окрестина, так красноречиво ответил. Там было, как он говорит, две тысячи человек тогда. Это центр, куда все правонарушители собираются. Их было две тысячи человек, может, даже и больше. На Окрестина несут службу 47 человек. Они что, пытали две тысячи человек, что все слышали за километр в населенном пункте, как кричали? Это фейк, это неправда. А зачем их пытать? Там же следствие не вели», — цитирует политика агентство «Минск-Новости» .

По его словам, если и был кто-то с синяками в ИВС, то «они получили их на улице, когда ринулись на внутренние войска и ОМОН, их уже потом задерживали».

«В этом здании, в помещении, на Окрестина, не было такой необходимости. Они там шелковые были. Вы посмотрите эти кадры. Они такие покладистые, они такие добрые. Они вообще якобы в магазин ходили, — добавил Лукашенко. — Поэтому никаких там пыток не было. Это вы придумали, потому что надо было придумать. И если у вас есть совесть, вы в ближайшие дни увидите, куда ведут Беларусь и президента Беларуси. Вы правильно определились: если снести президента сейчас в Беларуси, будет беда. Может, даже и Беларуси не будет. Но у вас это не получится. У вас не получится снести президента. Я вас снесу, скорее всего, не глядя, что вы далеко. Поэтому успокойтесь уже».

Сегодня, 9 августа, во Дворце независимости проходит «Большой разговор с президентом». На встрече присутствуют сторонники Лукашенко и пропагандисты.