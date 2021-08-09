Великобритания ввела новые санкции в отношении режима Лукашенко

Великобритания ввела новые санкции в отношении Беларуси в сфере торговли, финансов и авиации, сообщает пресс-служба британского МИД.

Фото из микроблога Доминика Рааба

Отмечается, что санкции стали ответом на «продолжающийся подрыв демократии и нарушения прав человека режимом Лукашенко», передает БелаПАН .

«Режим Лукашенко продолжает сокрушать демократию и нарушать права человека в Беларуси, — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. — Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не приемлет действий Лукашенко после фальсифицированных выборов. Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании, а наши аэрокосмические компании не будут прикасаться к его парку роскошных самолетов».

Введенные сегодня санкции включают меры «по предотвращению полетов и приземлений белорусских авиаперевозчиков на территории Великобритании и запрет на оказание технической помощи флоту роскошных самолетов президента Лукашенко».

В сообщении указываются восемь воздушных судов (самолетов и вертолетов) с регистрационными номерами, техническую помощь которым с 9 августа Великобритания запрещает, так как считает, что эта помощь будет оказываться в интересах лиц, внесенных в санкционный список. Среди них, в частности, называются Александр Лукашенко и его старший сын Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко, глава КГБ Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, министр внутренних дел Иван Кубраков и российский олигарх Михаил Гуцериев.

«Торговые ограничения в отношении калийных удобрений, нефтепродуктов, технологий перехвата и мониторинга, товаров, используемых при производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения направлены на сокращение объема доходов, поступающих режиму Лукашенко, а также ограничения его доступа к товарам, которые могут быть использованы для внутренних репрессий против белорусских граждан», — говорится в сообщении.

Финансовые ограничения заключаются в запрете на покупку ценных бумаг и финансовых инструментов, выпущенных правительством Республики Беларуси и государственными банками, а также запрете на выдачу кредитов, предоставления услуг страхования и перестрахования государственным органам Беларуси.

Кроме того, Великобритания включила в санкционный список известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева, который «является одним из основных частных инвесторов в Беларуси и давним соратником Александра Лукашенко». «Гуцериев оказывал поддержку правительству Беларуси, в том числе используя свои деловые интересы», — говорится в сообщении.

«Данные меры представляют собой значительный шаг в оказании давления на режим Лукашенко, — подчеркивается в сообщении. — Эти меры нацелены на оказание давления на Лукашенко, государственные учреждения и тех, кто его окружает, с целью изменить их поведение, но сведя к минимуму, насколько это возможно, любые непредвиденные последствия для широких слоев населения в Беларуси».

29 сентября 2020 года Великобритания совместно с Канадой ввела санкции против восьми должностных лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко, за фальсификацию выборов и нарушения прав человека, включая жестокое обращение с мирными демонстрантами. Санкции включают запрет на въезд данных лиц на территорию Великобритании и Канады и заморозку их активов в этих странах.

21 июня на сайте МИД Великобритании были опубликованы имена людей и названия компаний, в отношении которых введены новые санкции.

В списке значатся министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, заместитель начальника департамента исполнения наказаний МВД Олег Беляков, гендиректор «Белаэронавигации» Леонид Чуро, депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич, командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб, начальник главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевич, заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков, министр обороны Виктор Хренин, глава телеканала ОНТ Марат Марков, первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков, директор департамента авиации Минтранса Артем Сикорский.

Два юридических лица — это предприятие «Белаэронавигация» и дочерняя компания в Великобритании Белорусской нефтяной компании.