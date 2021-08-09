МВД хочет признать сайт zerkalo.io экстремистским

Сайт zerkalo.io вместе с tut.by может быть признан в Беларуси экстремистским, сообщает телеграм-канал издания.

«Суд Центрального района 13 августа продолжит рассмотрение искового заявления МВД Беларуси о признании информационной продукции портала tut.by и его соцсетей экстремистскими материалами. Но МВД решило дополнить иск новыми требованиями — и признать экстремистским и zerkalo.io», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, часть бывшей команды tut.by 8 июля запустила новое медиа — zerkalo.io.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в редакции tut.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Задержано 15 человек, в том числе генеральный директор Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова, редактор отдела «Деньги и власть» Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева. Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту tut.by и его зеркалам.

«Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — заявил Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию».

18 июня стало известно, что МВД обратилось в суд с заявлением о признании экстремистскими материалов портала tut.by и его аккаунтов в соцсетях.

24 июня суд о признании экстремистскими материалов tut.by был приостановлен на неопределенный срок в связи с тем, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» заявило ходатайство, считая, что решение комиссии, на основе которого МВД обратилось в суд, незаконное.

7 июля Экономический суд Минска на закрытом заседании рассмотрел заявление и признал решение комиссии законным. Компания подала апелляцию на это решение экономического суда.

Все задержанные по «делу tut.by» признаны политзаключенными.

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