«Политзаключенные, посадка самолета, потоки мигрантов… Режим Лукашенко угрожает и странам ЕС»

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 312

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен призывает международную общественность сплотиться ради демократических изменений в Беларуси в связи с тем, что оппозиция этой страны отмечает год после протестов, прошедших после президентских выборов.

© DELFI / Domantas Pipas

«Политические заключенные, посадка самолета, потоки мигрантов показали, что кровавый режим является непрогнозируемым, и представляет угрозу не только для жителей Беларуси, но и для Литвы, других стран Евросоюза и их граждан», — приводит DELFI ее слова.

«Мы обязаны сплотить международные силы, чтобы в Беларуси как можно быстрее произошли демократические перемены», — подчеркнула Чмилите-Нильсен.

«Некоторые лишились жизни. Вспоминая эти события, мы еще раз выражаем солидарность с белорусским народом, поддерживаем его борьбу за демократию и жажду изменений», — заявила В. Чмилите-Нильсен.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Баларусь-Литва 9 августа Персона: Виктория Чмилите-Нильсен

Другие материалы на эту тему:

«Большой разговор»: власть упорно не хочет видеть причин белорусского кризиса

«Большой разговор»: власть упорно не хочет видеть причин белорусского кризиса

«Год назад народ выбрал перемены — в сердцах белорусов они уже произошли»

«Год назад народ выбрал перемены — в сердцах белорусов они уже произошли»

Почему айтишники впали в немилость режиму

Почему айтишники впали в немилость режиму

Аналитики: минувший год стал шоковым для белорусского бизнеса

Аналитики: минувший год стал шоковым для белорусского бизнеса