Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах в понедельн
Завершились первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Доллар вырос на 0,0026 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5166 белорусского рубля.
Российский рубль потерял 0,0143 пункта — 3,4244 белорусского рубля за 100 российских.
Упал и евро. Минус составил 0,0122 пункта — 2,9613 белорусского рубля.
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
Читайте также:
Эксперт: за последние десять лет Россия только по нефти и газу «подарила» Беларуси 54 млрд долларов Подписан комплексный закон о взносах в бюджет Фонда соцзащиты населения В Польше растут зарплаты: средняя в секторе предприятий — 1,3 тысячи евро