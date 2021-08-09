Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах в понедельн

Завершились первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Доллар вырос на 0,0026 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5166 белорусского рубля.

Российский рубль потерял 0,0143 пункта — 3,4244 белорусского рубля за 100 российских.

Упал и евро. Минус составил 0,0122 пункта — 2,9613 белорусского рубля.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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