Официально: в Беларуси от COVID-19 умерло уже более 3.540 человек

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 742 случая COVID-19 , умерло 9 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 532 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

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8 августа было зафиксировано 979 новых случаев, 7 августа — 1.213, 6-го — 1.295, 5-го — 1.143, 4-го — 967, 3-го — 581. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 454.674, умер 3.541 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровело 448.752.

За минувшие сутки выполнено 11.682 теста на коронавирус (днем ранее 19.618). С начала эпидемии сделано 7.438.123 теста.

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