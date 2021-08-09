Науседа: на нежелание белорусов «склоняться под ложью» Лукашенко ответил «насилием и репрессиями»
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Президент Литвы Гитанас Науседа вспомнил на своей странице в соцсети прошедшие год назад выборы президента Беларуси.
Глава государства отметил, что массовые протесты продемонстрировали нежелание белорусского народа склоняться «под ложью и насилием режима», пишет
«Диктатор, поднявший оружие против своего народа, смог ответить лишь насилием и репрессиями», — считает Науседа.
Он также подчеркнул, что свобода «непобедима», а прошлое невозвратимо.
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