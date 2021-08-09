Тимановская продает серебряную медаль, чтобы помочь пострадавшим спортсменам

Легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль II Европейских игр.

Как отметила спортсменка, «эти соревнования были для меня крайне важны, так как проходили на домашней арене. Много людей, включая мою семью и родственников, пришли поболеть за меня. Помню, когда я бежала эстафету и осталось всего около 80 метров дистанции, я почувствовала, что у меня заканчивается энергия. В тот момент я услышала, что стадион взрывается — так громко болели за меня люди. Поддержка народа помогла мне запустить второй ветер и бежать изо всех сил до финиша».

Все средства, полученные от данного лота, будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который помогает отечественным атлетам, пострадавшим от правящего в стране режима.

4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности ( BSSF ) заявил , что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила , что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

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