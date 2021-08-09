Доллар растет на торгах утром 9 августа

/ Экономика
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В годовщину президентских выборов на открытии торгов на БВФБ американская валюта демонстрирует рост.

По данным на 10:30, три основные иностранные валюты показывают следующие результаты:

  • доллар — 2,5181 белорусского рубля (+0,0041 пункта);
  • российский рубль — 3,4242 белорусского рубля за 100 российских (−0,0145 пункта);
  • евро — 2,963 (−0,0105 пункта).

Напомним, год назад были следующие официальные курсы:

  • доллар — 2,4482 белорусского рубля;
  • российский рубль — 3,3249 белорусского рубля за 100 российских;
  • евро — 2,8971 белорусского рубля.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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