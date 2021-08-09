Осужденного за оскорбление Лукашенко Юрия Ковалева более двух недель держат в карцере

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Политзаключенный Юрий Ковалев, активист из Чечерска, осужденный на год лишения свободы «за оскорбление президента», с 23 июля удерживается в карцере гомельского СИЗО-2, сообщил БелаПАН его сын Артем Ковалев.

Фото с сайта ugkk.ru носит иллюстративный характер

По его словам, администрация не объяснила, по какой причине отец помещен в карцер.

Весной этого года на приеме у психиатра, когда Ковалев проходил медицинскую комиссию для вождения автомобиля, он критически высказался в адрес Лукашенко. Врач сообщила об этом в милицию.

22 июля судом Буда-Кошелевского района (Брестская область) Ковалев был осужден в ходе закрытого судебного заседания на год лишения свободы в колонии общего режима по ст. 368 УК (оскорбление президента).

За год после выборов Ковалев многократно наказывался арестом за вывешенный бело-красно-белый флаг или майку такой расцветки. 30 июля он был признан правозащитниками политзаключенным.

 

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Тэги: политзаключенные пытки оскорбление Лукашенко Персона: Юрий Ковалев Артем Ковалев Город: Гомель

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