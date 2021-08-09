СМИ: Тимановская не чувствует себя в безопасности в Польше

По словам белорусской бегуньи Кристины Тимановской, если бы она согласилась вернуться на родину, ее ожидали бы или психушка, или СИЗО.
В ходе онлайн-интервью NHK она заявила, что в Польше должна постоянно находиться под охраной, а поэтому не уверена, безопасно ли выходить на улицу. Она привела пример недавно погибшего в Киеве Виталия Шишова.
В то же время она подчеркнула, что надеется принять участие в марафоне, который пройдет в Польше и других местах по случаю годовщины президентских выборов в Беларуси. Это марафон в поддержку белорусов.
4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.
Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) заявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.
В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.
Команда Народного антикризисного управления заявила, что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.