СМИ: Тимановская не чувствует себя в безопасности в Польше

По словам белорусской бегуньи Кристины Тимановской, если бы она согласилась вернуться на родину, ее ожидали бы или психушка, или СИЗО.

В ходе онлайн-интервью NHK она заявила, что в Польше должна постоянно находиться под охраной, а поэтому не уверена, безопасно ли выходить на улицу. Она привела пример недавно погибшего в Киеве Виталия Шишова .

В то же время она подчеркнула, что надеется принять участие в марафоне, который пройдет в Польше и других местах по случаю годовщины президентских выборов в Беларуси. Это марафон в поддержку белорусов.

4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности ( BSSF ) заявил , что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила , что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

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