Привет из Европы: Беларусь ожидает фронтальный раздел
В первый день новой рабочей недели на погоду на территории Беларуси окажет влияние фронтальный раздел, смещающийся с юго-западной части Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер переменных направлений слабый до умеренного (при грозах порывистый).
- Брест +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
- Витебск +26..+28°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
- Гомель +30..+32°C (вероятность осадков 5-10%;
- Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
- Могилев +28..+30°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);
- Минск +23..+25°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза).
МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- на улице не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
- нельзя купаться в водоемах;
- не следует бегать;
- следует находиться на удалении от линий электропередач;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
Из-за сильной жары в Гомельской и Могилевской областях объявлен желтый уровень опасности.
Необходимо помнить несколько правил, чтобы пережить жару без потерь:
- Необходимо пить достаточное количество воды — здоровым людям 2,5-3 литра в день, которая не должна быть слишком холодной и газированной. В противном случае есть риск спровоцировать заболевания горла. В жару не рекомендуется пить кофе, чай, алкоголь.
- Одежду следует выбирать из легких натуральных тканей — хлопка, льна, шелка, светлых тонов и с неприлегающим силуэтом, чтобы обеспечить телу достаточный воздухо- и теплообмен. Следует отказаться от ношения тугих поясов и ремней. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, что поможет избежать отечности ног. Хорошо бы, выходя на солнце, надеть головной убор.
- При использовании кондиционера для избегания резкого перепада температур при последующем выходе на улицу, температуру в помещении следует устанавливать не намного ниже, чем снаружи — оптимальная разница составляет пять градусов.
- В жаркую погоду надо отдать предпочтение овощам и фруктам, от слишком жирной и соленой пищи желательно отказаться. Кроме того, в жару возрастает риск возникновения пищевых отравлений.
- Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару желательно отказаться от управления автомобилем.
- Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей и домашних питомцев — даже на минуту. В салоне создается крайне высокая температура, которая может привести к возникновению теплового удара, а в крайнем случае — и к гибели, если вы вдруг задержитесь больше, чем рассчитывали.
В жаркую погоду организм теряет воду, поэтому очень важно ее пополнять. Что лучше всего пить в жару? Возможно эти десять напитков помогут вам без последствий перенести зной.