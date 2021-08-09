Привет из Европы: Беларусь ожидает фронтальный раздел

В первый день новой рабочей недели на погоду на территории Беларуси окажет влияние фронтальный раздел, смещающийся с юго-западной части Европы.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного (при грозах порывистый).

Брест +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);

Витебск +26..+28°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);

Гомель +30..+32°C (вероятность осадков 5-10%;

Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);

Могилев +28..+30°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);

Минск +23..+25°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза).

МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

на улице не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;

нельзя купаться в водоемах;

не следует бегать;

следует находиться на удалении от линий электропередач;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Из-за сильной жары в Гомельской и Могилевской областях объявлен желтый уровень опасности.

Необходимо помнить несколько правил, чтобы пережить жару без потерь:

Необходимо пить достаточное количество воды — здоровым людям 2,5-3 литра в день, которая не должна быть слишком холодной и газированной. В противном случае есть риск спровоцировать заболевания горла. В жару не рекомендуется пить кофе, чай, алкоголь.

Одежду следует выбирать из легких натуральных тканей — хлопка, льна, шелка, светлых тонов и с неприлегающим силуэтом, чтобы обеспечить телу достаточный воздухо- и теплообмен. Следует отказаться от ношения тугих поясов и ремней. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, что поможет избежать отечности ног. Хорошо бы, выходя на солнце, надеть головной убор.

При использовании кондиционера для избегания резкого перепада температур при последующем выходе на улицу, температуру в помещении следует устанавливать не намного ниже, чем снаружи — оптимальная разница составляет пять градусов.

В жаркую погоду надо отдать предпочтение овощам и фруктам, от слишком жирной и соленой пищи желательно отказаться. Кроме того, в жару возрастает риск возникновения пищевых отравлений.

Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару желательно отказаться от управления автомобилем.

Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей и домашних питомцев — даже на минуту. В салоне создается крайне высокая температура, которая может привести к возникновению теплового удара, а в крайнем случае — и к гибели, если вы вдруг задержитесь больше, чем рассчитывали.

В жаркую погоду организм теряет воду, поэтому очень важно ее пополнять. Что лучше всего пить в жару? Возможно эти десять напитков помогут вам без последствий перенести зной.