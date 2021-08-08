Проверка обстоятельств смерти Витольда Ашурка продлена на два месяца
Управление Следственного комитета по Могилевской области продлило проверку по факту
«Проверка продлена в связи с тем, что продлили время экспертиз. Я спросил, какие версии рассматриваются, на что следователь сказал, что нет экспертиз — нет версий», — сказал Ашурок.
До сих пор неизвестна судьба дневника Витольда Ашурка, о котором политзаключенный упоминал в письмах и который
По словам брата, следователь подал запрос в тюрьму № 1 в Гродно, где политзаключенный находился в последнее время до этапирования в колонию. Ответ оттуда пока не пришел.
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