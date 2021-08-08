Париж принял олимпийскую эстафету от Токио

/ Спорт
Просмотров: 45

Олимпийский флаг передан от Токио Парижу. Символическая церемония состоялась во время закрытия Игр-2020.

Фото olympics.com

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго.

Как планируется, летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Париж уже дважды принимал летнюю Олимпиаду. Но было это очень давно — в 1900 и 1924 годах.

А Токио еще предстоит провести Паралимпийские игры. Они пройдут с 24 августа по 5 сентября. Соревнования пройдут по 22 видам инваспорта.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Олимпиада в Париже
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Олимпиада-2020 Олимпиада-2024 Персона: Томас Бах Анн Идальго Город: Париж Токио

Другие материалы на эту тему:

«Если всё подтвердится, МОК должен срочно рассмотреть санкции против Беларуси»

«Если всё подтвердится, МОК должен срочно рассмотреть санкции против Беларуси»

Белорус Иван Литвинович завоевал золото Олимпиады в Токио

Белорус Иван Литвинович завоевал золото Олимпиады в Токио

«Ответственность высочайшая». Белорусских олимпийцев накачивают идеологией

«Ответственность высочайшая». Белорусских олимпийцев накачивают идеологией

Рио-де-Жанейро передал эстафетную палочку Олимпиады Токио

Рио-де-Жанейро передал эстафетную палочку Олимпиады Токио