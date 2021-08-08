COVID-19 в Беларуси: 979 новых случаев и 9 смертей

За минувшие сутки в Беларусь официально зарегистрировано 979 случаев COVID-19, умерло 9 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1161 пациент, сообщило Министерство здравоохранения.

7 августа было зафиксировано 113 новых случаев, 6 августа — 1295, 5-го — 1143, 4-го — 967, 3-го — 581, 2-го — 756. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 453 932, умерло 3532 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровело 448 220.

За минувшие сутки выполнено 19 618 тестов на коронавирус (днем ранее 18 239). С начала эпидемии сделано 7 426 441 тест.

Более 1,44 млн белорусских граждан получили первую дозу вакцины, из них 1,087 млн прошли полный курс вакцинации.